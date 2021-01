MTV Uutiset Yhdysvalloissa: "Kansannoususta täällä kyllä kovasti puhutaan"

Mielenosoittajien tunkeutuminen kongressitaloon on synnyttänyt vaatimuksia pakottaa presidentti Donald Trump jättämään tehtävänsä jo ennen Joe Bidenin virkaanastujaisia.

Liittovaltion poliisi FBI on varoittanut aseellisista mielenilmauksista, joita on suunnitteilla virkaanastujaisten alla kaikkien 50 osavaltion pääkaupunkeihin sekä Washingtoniin. Pelkona on, että kongressirakennuksen valtaus oli vain lähtölaukaus kansannousulle etenkin, jos Trump syrjäytetään jo ennen virallista vallanvaihtopäivää.

– Kansannoususta täällä kyllä kovasti puhutaan, eikä se välttämättä liity edes siihen, yritetäänkö Trump laittaa pois virasta vai ei. Nimittäin moni Trumpin tukija ja organisoidut ääriliikkeet ovat uhanneet, että he ottavat maan takaisin itselleen, MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen raportoi tilanteesta.

Karppisen mukaan tilastojen valossa aseiden ja ammusten myynti on kasvanut viime aikoina huomattavasti. Miljoonat amerikkalaiset uskovat Trumpin teoriaan varastetuista presidentinvaaleista ja sitä kautta he kokevat puolustavansa demokratiaa.

Ovatko ihmiset valmiita käyttämään aseita?

Edustajainhuone äänestää tänään siitä, esittääkö se varapresidentti Mike Pencelle virallisen vaatimuksen käynnistää Trumpin viraltapano perustuslain 25. lisäyksen nojalla. Trumpin mukaan virkasyytteen valmistelu häntä vastaan on täysin naurettavaa ja aiheuttaa valtavaa suuttumusta.

– Virkasyytteen poliittinen seuraus on se, että se on ikävä jälki Trumpille. Siitä jää leima hänen presidenttikauteensa. Hänestä tulee samalla ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka on saanut kaksi virkasyytettä, Karppinen sanoo.

Oikeudenkäynnin lomassa tai erikseen äänestetään myös siitä, että Trumpilta evättäisiin mahdollisuus pyrkiä enää koskaan presidentiksi tai muihin julkisiin tehtäviin.

Tilanne Yhdysvalloissa on tällä hetkellä tulenarka ja kansa on Karppisen mukaan jakautunut erilaisiin ryhmiin.