Tästä videosta Yhdysvaltain raivokkaat mellakat saivat alkunsa – George Floyd aneli armoa poliisilta ennen kuolemaansa: "Äiti, rakastan sinua"

Videolta näkee, Floyd on tuskissaan.

Poliisia syytetään murhasta

Floydin maahan painanut mies, Derek Chauvin, erotettiin poliisin tehtävistä tapahtuneen jälkeen. Tällä hetkellä hänet on pidätetty ja entistä poliisia syytetään kolmannen asteen murhasta.

Myös kolme muuta poliisiviranomaista ovat tutkinnan alla. Syyttäjän mukaan on todennäköistä, että myös he saavat syytteitä tapahtuneesta.

– Emme ole tyytyväisiä. He kaikki olivat osallisia hänen (Floydin) murhaan ja heidän kaikkien on kannettava vastuunsa. Jos neljä tummaihoista miestä olisivat tappaneet jonkun, he kaikki olisivat nyt vankilassa, eräs perustelee.