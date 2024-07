Trump selvisi salamurhayrityksestä – psykologi kertoo, mitä mielelle tapahtuu, kun kuolema käy lähellä

Yhdysvaltain ex-presidenttiin Donald Trumpiin kohdistuneen salamurhayrityksen jälkeen mediassa on spekuloitu, pyrkiikö Trump tulevaisuudessa tuomaan kahtia jakautunutta maata yhteen .

– Puhe on mahdollisuus tuoda maa yhteen. Minulle annettiin se mahdollisuus, Trump sanoi.

Moni on pohtinut sitä, vaikuttiko kuolemanläheisyyskokemus Trumpin ajatteluun.

Saa ja joutuu kohtaamaan oman kuolevaisuutensa

– Siinä mielessä joutuu, että usein tällainen tapahtuma on pelottava, yllättävä ja joskus jopa traumaattinen. Toisaalta saa, koska joskus oman kuolemattomuuden illuusion rikkoutuminen ja siitä seuraavat prosessit voivat olla tärkeä herätys ja liikkeellepaneva voima elämässä.

Käsittelyprosessi käynnistyy tilanteessa, jossa on itse joko ajatellut nyt kuolen tai on saanut tiedon siitä, että on käynyt lähellä kuolemaa tilanteessa, jota ei itse pystynyt havainnoimaan.