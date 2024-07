Poliisipappi kuuntelee ja tarjoaa läsnäoloa rikoksesta epäillyille: "On tärkeää, että joku kestää heidän ajatuksensa ja tunteensa säikkymättä"

Poliisipapin kanssa voi keskustella luottamuksellisesti mistä tahansa asioista. Iso osa asiakkaista on poliisin kiinniottamia, rikoksesta epäiltyjä henkilöitä.

– Työn perusperiaate on läsnäolo. Olen läsnä, keskustelu- ja kriisiapuna. Yleensä asiakkaat haluavat jutella tilanteestaan ihmiselle, joka ehtisi kuuntelemaan. Minä olen virkani puolesta se ihminen, poliisipappi Jaani Vilkkilä kertoo työstään MTV Uutisille.

Työn merkitys näkyy asiakkaissa

– Heille on tärkeää, että joku lähimmäinen kestää heidän ajatuksensa, reaktionsa ja tunteensa säikkymättä ja järkkymättä.

Pinnan alla jaettu ihmisyys

Poliisivankilassa on ihmisiä, jotka ovat ensimmäistä kertaa telkien takana. Kokemus voi olla shokeeraava. Sellainen se voi olla myös henkilöille, joille poliisivankila on jo entuudestaan tuttu paikka.

– Voi olla, että ihminen haluaa purkaa sitä, mitä on tapahtunut ja miettiä, missä hän on nyt. Se muovaa ihmisen identiteettiä, kun on ensimmäistä kertaa vankilassa. Henkilö saattaa pohtia, olenko nyt rikollinen tai kuka olen itseni ja muiden silmissä, Vilkkilä sanoo.