Sirkka Pohto on kuollut – rippikoulusta suoraan rintamalotaksi

Rintamalotta Sirkka Pohto on kuollut 98-vuotiaana, uutisoi Iltalehti.

Lehden tietojen mukaan Pohto kuoli torstaina.

Läheinen kertoi Iltalehdelle, kuinka Pohdolle oli tärkeää saada nukkua pois kotonaan. Läheinen kertoo Pohdon kuolemasta myös lukuisissa sosiaalisen median julkaisuissaan.

Pohto syntyi heinäkuussa 1927 ja toimi rintamalottana jatkosodan aikana.

Lotta Svärd Säätiön mukaan lottalupauksen antaneita on elossa 280. Lottalupaus on annettu vähintään 17-vuotiaana. Lottajärjestöön 8–16-vuotiaina kuuluneita pikkulottia on elossa 2224.

Ulkoministeri Elina Valtonen kertoi viime joulukuussa pitäneensä suurena kunniana saada istua Sirkka Pohdon seurassa tasavallan presidentin järjestämässä juhlatilaisuudessa sotiemme veteraaneille ja lotille. Valtosen Instagram-julkaisun voit katsoa alta.

– Sirkka Pohto, joka palveli sotien aikana ilmavalvontalottana Karjalan Kannaksella, Perkjärvellä ja viimeiseksi Papulassa Viipurin maalaiskunnassa. Pohto lähti lotaksi vain pian rippikoulun käytyään. Sen jälkeen hän on saanut elää pitkän hyvän elämän ja hän kertoi minulle neuvoksi, että kannattaa nauttia joka päivästä, Valtonen kirjoittaa.