9-vuotiaan tytön kuolema Espoossa järkyttää – miten vanhempi voi auttaa lasta? "On pelottavaa nähdä, että toinen lapsi kuolee"

Poikkeuksellisen järkyttävä onnettomuus on oletettavasti herättänyt runsaasti keskustelua monissa kodeissa vanhempien ja lasten välillä. MTV Uutiset kysyi Suomen traumaterapiakeskuksen toimitusjohtaja, psykoterapeutti Soili Poijulalta, miten traagisia tapahtumia, surua ja järkytystä tulisi käsitellä lapsen kanssa.

Poijulan mukaan vakavimmin lasta traumatisoi se, jos hän on itse silminnäkijänä onnettomuudessa paikan päällä. Trauman käsittelyn kannalta ensisijaisesti tärkein asia shokissa olevan lapsen auttamiseksi on omien vanhempien tai muiden lähimpien aikuisten turvallinen läsnäolo.

– Tärkeintä on, että lapsi pääsisi mahdollisimman pian omien vanhempiensa luokse. Mitä pienempi lapsi on kyseessä, sitä tärkeämpää olisi, että vanhempi säilyttäisi oman rauhallisuutensa ja olisi turvallinen aikuinen. Lasta olisi hyvä rauhoittaa fyysisesti, antaa mahdollisuus sylissä olemiseen, silittelyyn ja läheisyyteen, Poijula sanoo.

Aikuinen, pysy rauhallisena

Sitä mukaa, kun lapsi alkaa kysellä ja puhua tapahtuneesta, vanhemman tehtävä on kuunnella ja vastailla kysymyksiin. Traumaattisen kokemuksen jälkeen lapsi voi olla ylivirittyneessä säikähdyksen tilassa, jossa tragedia palaa mieleen yhä uudestaan ja uudestaan.

– Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä enemmän heidän oppimisensa pohjautuu samojen kysymysten toisteluun yhä uudelleen ja uudelleen. Vanhemman pitäisi suhtautua siihen lämpimästi ja ottaa vastaan lapsen erilaiset ajatukset ja tunteet, Poijula sanoo.

Poijulan mukaan lapset saattavatkin joskus jäädä trauman ja surun käsittelyapua vaille juuri siksi, etteivät he välttämättä näytä surureaktioitaan ulospäin aikuisten lailla. Tunteiden säätely on lapsilla vasta kehittymisvaiheessa.

– Kuoleman näkeminen ja sen käsittäminen on lapselle valtavan iso tapahtuma, sekä trauman että kuoleman ymmärtämisen kannalta. Pienen lapsen on vaikeaa ymmärtää, että lapsi ylipäätään voi kuolla tai että hän itse voi kuolla. Lapselle on erityisen pelottavaa nähdä, että toinen lapsi kuolee, Poijula sanoo.