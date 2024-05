Kysely: Eutanasian laillistamiselle vahva tuki suomalaisilta

Enemmistö hoitajista valmis osallistumaan eutanasiaprosessiin

– Yksi syy voi olla se, että heillä on vahvempi osaaminen ja tietous siitä, mitä palliatiivisen hoidon vaihtoehtoja on käytössä ja miten voidaan kipua lievittää.

Sekin voi vaikuttaa, että he ovat potilaan rinnalla ja se konkretisoituu ehkä helpommin, voidaan kohdata se toive kuolemasta käytännön työssä useammin, jolloin sitä myös miettii tarkemmin, Hökkä toteaa.

Keskusteluun lisää faktoja ja moniäänisyyttä

– Eutanasiaan liittyy paljon epävarmuuksia ja se voi herättää huolta kansalaisten keskuudessa. Mitä enemmän tiedämme, sitä vähemmän on näitä epävarmuuksia. Kaikkeen meillä ei ole vastausta, mutta mitä moniäänisempää ja avoimempaa tämä keskustelu on, niin sitä paremmin se vie itse asiaa eteenpäin, Terkamo-Moisio sanoo.

Lääkäriliiton kanta eutanasiaan on ollut tähän asti kielteinen. Liitossa on valmisteltu pidemmän aikaa päivitettyä kannanottoa aiheeseen, ja Lääkäriliiton valtuuskunnan on tarkoitus kertoa julkisesti kannastaan eutanasiaan alkavalla viikolla.