Tänään illalla Suomen aikaa Arizonassa järjestetään oikeistoaktivisti Charlie Kirkin muistotilaisuus.
Muistotilaisuuden näyttämönä oli Glendalessa yli 60 000 hengen jalkapallostadion, jonne oli jo iltapäivällä Suomen aikaan pitkät jonot ihmisten saapuessa paikalle.
Charlie Kirk tunnettiin presidentti Donald Trumpin läheisenä liittolaisena ja hänellä oli suuri määrä seuraajia sosiaalisessa mediassa.
Kirkin 18-vuotiaana perustama Turning Point USA -järjestö on keskittynyt levittämään konservatiivisia ajatuksia yhdysvaltalaiskampuksilla. BBC:n mukaan Kirk tuli tunnetuksi kärkkäästä väittelytyylistään ja pyysi monesti opiskelijoita haastamaan hänen näkemyksiään yleisön edessä.
Lue myös: Suora lähetys kello 20: Charlie Kirkille valtava muistotilaisuus – USA:n valtionjohto puhujina
Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä kertoo MTV Uutisille, että Kirk edusti kristillistä oikeistoa ja halusi vedota nuoriin.
– Jos häntä kuvailisi muutamalla sanalla, niin: nationalisti, kristitty, Trumpin kannattaja ja myöskin maahanmuuton vastustaja.
Penttilä uskoo, että Kirkin henkiselle perinnölle löytyy Yhdysvalloissa jatkaja ja yleisöä. Penttilä toteaa, että Kirk sai liikkeelle nimenomaan nuoret.
– Voi olla että nuorten keskuudesta löytyy konservatismille voimakastakin kannatusta, mutta siihen tarvitaan karismaattinen johtaja ja puolueen tuki ja puoluehan tänään tukee sitä suurimmalla mahdollisella tavalla. Paikalla ovat kaikki silmäätekevät republikaanisesta puolueesta.
Penttilä toteaa, että Trumpismissa on tietyllä tapaa kyse kultista.
– Myöskin uskonnollisessa nationalismissa on kyse kultista. Siinä on kultin piirteitä, Penttilä pohtii
Korkean turvallisuusluokan tilaisuus
CNN kirjoittaa, että Kirkin surma on tuottanut syvää surua hänen kannattajissaan, jotka ovat ilmaisseet myös vihaa niitä kohtaan, joiden he ajattelevat vaikuttaneen Kirkin surmaan.
Muistotilaisuudessa on määrä kuulla sekä Trumpin että varapresidentti J. D. Vancen puhe. Myös Kirkin lesken Erika Kirkin on määrä puhua tilaisuudessa.
CNN:n mukaan Trump osallistui itse tuntuvasti puheensa kirjoittamiseen. Etukäteen odotettiin, että Trumpin puheessa on mukana henkilökohtaisia osioita.
Myös ulkoministeri Marco Rubion ja useiden muiden Trumpin hallinnon ministerien ja virkamiesten kerrotaan osallistuvan tilaisuuteen.
New York Timesin mukaan Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriö määritti tilaisuuden korkean turvallisuusluokan tapahtumaksi. Samalla turvallisuustasolla ovat New Yorkin maraton ja amerikkalaisen jalkapallon loppuottelu Super Bowl.
31-vuotias Kirk ammuttiin runsas viikko sitten, kun hän oli puhumassa Utah Valleyn yliopistolla. Poliittiset jakolinjat Yhdysvalloissa ovat sen jälkeen kärjistyneet.
Syyttäjä on vaatinut kuolemanrangaistusta Kirkin ampumisesta epäillylle 22-vuotiaalle Tyler Robinsonille.