Melissa-hurrikaani runteli pahoin Karibianmeren saarivaltiota Jamaikaa ja jatkoi matkaansa.

Karibialla liikkunut hirmumyrsky on päivän aikana ylittänyt Kuuban, Haitin sekä dominikaanisen tasavallan. Myrsky on matkalla Bahamansaarille.

Jamaikalla myrskyn tiedetään laajalti vaurioittaneet saarivaltion sähkö- ja viestintäverkkoa. Myös terveydenhuoltojärjestelmä on kärsinyt pahoin myrskyn kourissa.

Uutistoimisto Reuters kertoo Jamaikan paikallisviranomaisiin pohjaten neljästä kuolonuhrista.

Kolmen miehen ja yhden naisen kerrotaan kuolleen maavyöryssä Jamaikalla.

Maanvyöryjen kerrotaan aiheuttaneen tuhoja sekä kuolonuhreja myös Haitilla.

Melissa repi puita irti maasta Jamaikalla.

Reutersin mukaan ainakin 23 ihmisen kerrotaan saaneen surmansa Haitilla. Liäksi 13 ihmisen kerrotaan olevan yhä kateissa.

CNN kertoo, että yksi on saanut surmansa myös Dominikaanisessa tasavallassa

Kuubassa myrskyn kerrotaan aiheuttaneen merkittäviä tuhoja etenkin ruokasadolle. Viranomaisten mukaan vaara ei ole kuitenkaan vielä ohi ja ihmisiä kehotetaan pysymään valppaina, sillä voimakkaat tulvat ovat katkaisseet teitä ja ainakin 140 000 ihmisen kerrotaan olevan saarroksissa tulvien ja maanvyörymien vuoksi.

Illan aikana Melissa-myrsky on rauhoittunut ja se on luokitukseltaan ensimmäisellä tasolla. Yhdysvaltalaisen NHC:n (National Hurricane Center) mukaan myrsky saattaa vielä voimistua.

Melissa tulee todennäköisesti olemaan kautta aikojen viiden voimakkaimman hurrikaanin joukossa Pohjois-Atlantilla.

Suomalainen Janita Heiskanen on parhaillaan lomalla Ocho Riosin kaupungissa Jamaikan pohjoisrannikolla. Hän kertoo MTV:n haastattelussa myrskyn jälkeisistä tunnelmista.

Katso Janitan haastattelu alta.

1:58 Janita kuvaili hurrikaanin jälkeisi tunnelmia MTV Uutisille.