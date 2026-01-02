Iran suuttui Yhdysvaltain presidentin interventiopuheista ja varoitti vastatoimilla.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi perjantaina maansa tulevan apuun, jos Iranissa mieltään rauhanomaisesti osoittavia surmataan väkivaltaisesti. Presidentti kertoi asiasta Truth Social -päivityksessään.
Trumpin mukaan Yhdysvallat olisi jo "lähtövalmiudessa", mutta ei tarkentanut, mitä tämä oikein tarkoittaa.
Vaikka Trumpin puheet olivat epämääräisiä, Iran kiirehti tuomitsemaan ne heti. Iran ryhtyy vastatoimiin, jos sen asioihin puututaan, sanoi maan korkeimman johtajan, ajatollah Ali Khamenein neuvonantaja Ali Shamkhani perjantaina viestipalvelu X:ssä.
– Iranilaiset tuntevat hyvin Yhdysvaltain "pelastusten" historian, Irakista Afganistaniin ja Gazaan. Irania kohti kurottava interventionistinen käsi katkaistaan katumusta aiheuttavalla vastatoimella. Iranin kansallinen turvallisuus on punainen viiva, Shamkhani kirjoitti.
Iranin kansallisen turvallisuuden neuvoston johtaja Ali Larijani puolestaan varoitti, että interventio Iranissa epävakauttaisi koko alueen.
Useita kuollut protesteissa
Perjantaihin mennessä ainakin kuuden ihmisen oli kerrottu kuolleen Iranissa jo päiviä kestäneissä mielenosoituksissa. Ainakin yksi kuolonuhreista on turvallisuusjoukkojen jäsen.
Protestit alkoivat pääkaupungista Teheranista ja levisivät sieltä myös muualle maahan. Protestien taustalla on muun muassa elinkustannusten nousu.
Mielenosoitukset ovat mittaluokaltaan olleet pienempiä kuin vuonna 2022, jolloin Mahsa Aminin kuoleman seurauksena eri puolilla maata järjestettiin valtavia protesteja. Tuolloin satoja ihmisiä kuoli, heidän joukossaan kymmeniä turvallisuusjoukkojen jäseniä.
Amini kuoli Iranin siveyspoliisin otettua hänet kiinni väärin puetun päähuivin vuoksi.Euroopan parlamentti myönsi Aminille postuumisti Saharov-ihmisoikeuspalkinnon vuonna 2023. Hänen perheenjäsenensä eivät päässeet osallistumaan palkintojenjakotilaisuuteen, koska Iranin viranomaiset olivat takavarikoineet heidän passinsa ja estäneet heitä lentämästä hakemaan palkintoa.