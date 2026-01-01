Iranissa viime viikonloppuna alkaneissa mielenosoituksissa on kuollut ainakin kuusi ihmistä.
Iranilaisen uutistoimisto Farsin mukaan tuoreissa yhteenotoissa mielenosoittajien ja turvallisuusjoukkojen välillä kuoli kolme ihmistä ja loukkaantui parikymmentä Länsi-Iranissa uudenvuodenpäivänä torstaina. Uhrit olivat tiettävästi siviilejä.
Aiemmin torstaina Fars kertoi kahden siviilin kuolleen yhteenotoissa turvallisuusjoukkojen ja mielenosoittajien välillä maan lounaisosassa.
Samana päivänä Iranin valtiontelevisio raportoi, että yksi turvallisuusjoukkojen jäsen sai surmansa mielenosoituksissa Iranin länsiosassa.
Mielenosoitukset alkoivat sunnuntaina Iranin pääkaupungissa Teheranissa, kun kauppiaat ryhtyivät lakkoon korkeiden hintojen ja heikon talouskehityksen takia. Sittemmin mielenosoitukset ovat levinneet muualle Iraniin.