Epäilty ampuja oli 20-vuotias hoivakodin työntekijä, jota koulukaverien mukaan kiusattiin nörttilookin takia – tämä hänestä tiedetään nyt

20-vuotiaan Crooksin kerrotaan olevan kotoisin suhteellisen varakkaasta Bethel Parkin esikaupungista, South Hillsin alueelta Pittsburghista. Crooksin naapuri kertoo The New York Timesin artikkelissa naapuruston olevan "melko vankasti keskiluokkaa, ehkä ylempää keskiluokkaa".

Hänen vanhempansa työskentelevät medialähteiden mukaan sosiaalityöntekijöinä, The New York Timesin mukaan paikallisessa mielenterveyspalveluita tarjoavassa yrityksessä.

Bethel Parkin koulupiiri vahvisti The New York Timesille, että Crooks valmistui Bethel Parkin lukiosta vuonna 2022. Crooks nähdään valmistujaisjuhlista kuvatulla videotallenteella nousemassa lavalle noutamaan lukion päättötodistustaan.

Koulukiusattu nörttilookin takia

CNN:n mukaan Crooksin kanssa yhdessä lukiota käyneet kertovat Crooksin olleen älykäs, ujo ja viihtyneen omissa oloissaan. The New York Timesin mukaan he eivät myöskään olleet huomanneet mitään ilmeisiä varoitusmerkkejä. Osa oppilaista kertoo Crooksin olleen kiusattu hieman "retronörtin" -olemuksen takia. Hänen myös kerrotaan liikkuneen konservatiivisessa porukassa, jossa osalla oli Trump-lippalakki.