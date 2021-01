Trump jättää virkansa pohjalukemissa – viime aikojen tapahtumat pudottivat kannatuksen 29 prosenttiin

Trumpin myrskyisästä presidenttikaudesta huolimatta hänen kannatuksensa on pysynyt hyvissä lukemissa. Nyt ajatushautomo Pew Research Centerin teettämässä tutkimuksessa luvut ovat pudonneet: vain 29 prosenttia kansalaisista on enää tyytyväinen hänen tapaansa hoitaa presidentin tehtäviä.

USA Todayn mukaan lukema on hänen kautensa alhaisin ja se on laskenut yhdeksän prosenttia elokuusta.

Mellakoilla suuri merkitys

52 prosenttia tutkimukseen osallistuneista on sitä mieltä, että Trump on paljon vastuussa kongressin tapahtumista. 23 prosenttia ajattelee, että hän on ainakin jollain tavalla vastuussa. 24 prosenttia on sitä mieltä, että Trump ei ole vastuussa mellakoista millään tavalla.