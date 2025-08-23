Mediat: Pentagon irtisanoi johtajan virastosta, joka oli suututtanut Trumpin

Yhdysvalloissa puolustusministeriö Pentagon on irtisanonut johtajan puolustustiedusteluvirastosta, jonka arvio Yhdysvaltojen tekemistä iskuista Iranin ydinlaitoksiin suututti presidentti Donald Trumpin.
Asiasta kertovat muun muassa New York Times ja uutistoimisto AP.
Mediatietojen mukaan tiedusteluviraston raportti oli ristiriidassa Trumpin hallinnon väitteen kanssa siitä, että kesäkuussa tehdyissä iskuissa olisi tuhottu kaikki Iranin ydinlaitokset. Puolustusministeri Pete Hegseth on väittänyt, että iskut tuhosivat Iranin ydinohjelman.
Puolustustiedusteluviraston raportin mukaan iskut kuitenkin viivästyttivät Iranin ydinohjelmaa vain muutamilla kuukausilla.
Raportin tietoja vuoti medialle iskujen jälkeen noin kaksi kuukautta sitten.
Muitakin virkamiehiä irtisanottu
Trump on aiemminkin irtisanonut valtion virkamiehiä, joiden kanssa hän on ollut eri mieltä.
– Jälleen yhden korkean tason kansallisen turvallisuuden virkamiehen irtisanominen alleviivaa Trumpin hallinnon vaarallista tapaa kohdella tiedustelutietoja ennemminkin uskollisuustestinä kuin maamme turvana, sanoi virginialaissenaattori Mark Warner AP:n mukaan.
Keväällä Pentagon irtisanoi kansallisen turvallisuusviraston ja kyberasioiden johtajan. New York Timesille puhuneet virkamiehet pitivät erottamisen syynä sitä, että johtajan oli valinnut virkaan Trumpia kritisoinut entinen asevoimien komentaja Mark A. Milley.
Aiemmin tässä kuussa Trumpin hallinto erotti virkamiehen, joka oli koostanut raportin avoinna olevien työpaikkojen vähenemisestä.
Trumpin hallinto on myös lopettanut ilmastonmuutosta koskevien raporttien julkaisemisen, peruuttanut rokotteiden saatavuutta koskevia tutkimuksia ja poistanut sukupuoli-identiteettiä koskevia tietoja hallituksen verkkosivuilta.