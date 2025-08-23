Intel suostunut antamaan Yhdysvalloille osuuden: Yhtiö kieltäytyi kommentoimasta asiaa

Yhdysvallat sanoi perjantaina, että puolijohdeyhtiö Intel oli suostunut antamaan sille 10 prosentin omistusosuuden yhtiöstä.
Kauppaministeri Howard Lutnick kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että Yhdysvallat omistaa nyt 10 prosenttia yhtiöstä.
Myös presidentti Donald Trump sanoi perjantaina, että Intel oli suostunut luovuttamaan hallinnolle omistusosuuden.
Trumpin hallinto vaati, että Intelin pitäisi antaa valtiolle omistusosuus vastineeksi presidentti Joe Bidenin kaudella annetuista suurista apurahoista.
Intel kieltäytyi kommentoimasta asiaa uutistoimisto AFP:lle.