Kannattajiaan kadottava Biden lähti Trumpin mutapainiin mukaan: "On suuri ihme, että Biden suostui tähän"

– Kertoo, että hänen kannatuksensa mataa. On suuri ihme, että hän suostui tähän. Republikaanit ja Trump ajattelevat tämän olevan suuri mahdollisuus näyttää, kuinka vanha ja väsynyt Biden on, Penttilä kertoi Huomenta Suomessa.

Penttilä kertoo, että Biden, 81, ei ole vaalikampanjassaan antanut erillisiä haastatteluja vaan kommentoinut eri asioita muistiinpanoistaan. Trumpin leiri uskoo, ettei Biden saa sanotuksi edes kokonaista lausetta, kun kaksikko kohtaa väittelyssä 27. kesäkuuta. Debatin puheenvuorot on rajattu minuutin mittaisiksi, sillä neljän vuoden takaisista väittelyistä ei tullut mitään, kun Trump puhui Bidenin päälle.

Näpäytti oikeussotkuista

Trumpin, 77, lokainen kampanjointi on tuttua jo vuosien takaa. Kaksikon kannattajat ovat kuvainnollisesti mutapainineet jo vuosia, mutta tällä kertaa samalle linjalle on lähtemässä myös istuva presidentti.

– Biden lähtee Trumpin alatyyliin mukaan. Jotkut ovat sitä mieltä, että se on ainoa tapa pärjätä, mutta osan mielestä Biden ei voi tällä tavalla voittaa, Penttilä sanoo.

Bidenin on pärjättävä väittelyissä, jotta hän voi voittaa puolelleen ydinkannattajiaan.

Israel-tasapainoilu jatkuu

Trump on lähes asiassa kuin asiassa kommentoinnissaan pidäkkeetön, mutta Israelin tilanteen suhteen hän on ollut lausunnoissaan varovainen. Hän tietää, millainen vedenjakaja suhtautuminen tilanteeseen voi olla, Penttilä näkee.

– Trump on väittänyt olevansa Yhdysvaltain historian Israel-myönteisin presidentti. Oletuksena on, että tullessaan valtaan Trump tukisi Israelia voimallisesti, Penttilä jatkaa.

Penttilän mukaan Bidenkin on pärjännyt hyvin Israelin tilanteen kanssa, jota asiantuntija kuvaa yhdeksi maailmanhistorian vaikeimmista. Demokraattien kritiikin kärki on kohdistettu Israelin sijaan maan pääministeriin Benjamin Netanjahuun. Asetoimituksia Israeliin on jatkettu, mutta pommikaupat vedettiin takaisin, osin Yhdysvaltain vasemmiston ja nuorten painostuksesta.