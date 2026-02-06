Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut "pahoja asioita tapahtuvan", jos ydinsopimusta ei synny.
Yhdysvallat ja Iran aloittavat perjantaina maiden väliset neuvottelut ydinsopimuksesta Omanissa.
Neuvotteluissa on tarkoitus keskustella esimerkiksi Iranin sitoutumisesta uraanin rikastamisen vähentämiseen. Lisäksi keskusteltavia aiheita ovat muun muassa ballististen ohjusten rajoittaminen ja Iranin kumppanimaiden aseistus. Näin kertoo qatarilaismedia al-Jazeera lähteidensä pohjalta.
Iranilaisen Irna-uutistoimiston mukaan maan ulkoministeri Abbas Araghchi saapui Omaniin varhain perjantaina.
Yhdysvallat, muut länsimaat ja Israel epäilevät Iranin tavoittelevan ydinasetta. Iranin mukaan sen ydinohjelma olisi puhtaasti rauhanomainen, mutta maa on jatkanut uraanin rikastamista ja hankaloittanut kansainvälisiä valvontatoimia.