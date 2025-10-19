Venäjän presidentti Vladimir Putinin kesäasunnon läheisyyteen Novgorodin Valdai-järven tuntumaan on rakennettu useita ilmapuolustusjärjestelmiä.

Ruotsin yleisradio SVT kertoo, että kesäasunnon ympärille on rakennettu ainakin 11 tornia, joiden päällä on ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä. Tornien ympärille on asetettu esteitä.

Radio Free Europe on onnistunut kartoittamaan torneja vapaaehtoisten toimijoiden avustuksella.

Ruotsalainen everstiluutnantti Johan Huovinen toteaa SVT:n haastattelussa venäläisten ymmärtäneen, että Ukrainan sota voi ulottua myös Putinin kesäasunnolle.

Kuvakaappaus Google Earthissa väitetysti näkyvästä Pantsir-S1-ilmatorjuntajärjestelmästä, joka sijaitsee presidentti Putinin kesäasunnon lähellä. Kuva on otettu vuosi sitten kesällä.Google Earth

SVT kertoo tekemänsä satelliittikuvien analyysin osoittavan, että kaikki tornit on rakennettu alueelle marraskuusta 2023 toukokuuhun 2024 ulottuvalla ajanjaksolla.

Ukraina oli alkanut tuolloin tehdä drooni-iskuja Novgorodin alueelle.

Huovisen mukaan ainakin yhdessä kuvassa erottuu Pantsir-S2-järjestelmä. Pantsir-S2 on yleensä sijoitettu ajoneuvoihin ja se voi tuhota drooneja tai muita ilmasta tulevia uhkia jopa 30 kilometrin etäisyydeltä.

Radio Free Europen mukaan yhden tornin vierellä näkyy myös S-400 -ilmatorjuntajärjestelmä.

Satelliittikuvissa näkyy myös kesäasunnon lähistölle vuonna 2019 rakennettu rautatieasema, jota Putin on käyttänyt päästäkseen asunnolle panssaroidulla junalla.

