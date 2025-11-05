Mannertenvälisten ohjuksen laukaisusta varoitettiin Venäjää etukäteen.
Yhdysvallat on testannut mannertenvälistä ballistista Minuteman III -ohjustaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Aseistamaton ohjus laukaistiin tänään Vandenbergin avaruusjoukkojen tukikohdasta Kaliforniassa.
Kremlin mukaan Venäjä sai ohjuskokeesta etukäteisvaroituksen Yhdysvalloilta, kertoo venäläinen uutistoimisto Interfax.
LGM-30 Minuteman on Yhdysvaltain asevoimien maasta laukaistava mannertenvälinen ballistinen ohjus. Maasta laukaistavan Minutemanin lisäksi Yhdysvaltojen ydinasepelotteeseen kuuluu sukellusveneistä laukaistavia ballistisia ohjuksia ja pitkän matkan pommikoneissa kuljetettavia ydinaseita.
Ballistiset ohjukset laukaistaan raketin lailla korkealle lentoradalle, ja ne kykenevät matkaamaan tuhansia kilometrejä. Ne voidaan aseistaa ydinkärjillä.
Minuteman III -ohjus on nimetty Yhdysvaltain itsenäisyyssodan vapaaehtoisjoukoista käytetyn nimen mukaan.
Trumpin ydinkoelausunto taustalla
Ohjuskoe tehtiin vain päiviä sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump väläytti Yhdysvaltojen aikovan tehdä ydinkokeen.