Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia ei syytetä enää vuoden 2020 vaalituloksen peukaloinnista.

Georgian osavaltion syyttäjä luopui syytteistä presidentti Trumpin ja hänen 14 liittolaisen suhteen virallisesti keskiviikkona.

Yhteensä 13 rikossyytteen mukaan Trump pyrki häiritsemään presidentinvaaleja ja kääntämään niiden tuloksen omaksi edukseen. Trumpia syytettiin myös valehtelemisesta lausunnoissaan, väärennettyjen asiakirjojen toimittamisesta sekä pyynnöistä virkamiehille rikkoa valansa.

Kun tapausta käsiteltiin ennen vuodentakaisia presidentinvaaleja, Trump pyrki syrjäyttämään asiaa käsitelleen Fultonin piirikunnan syyttäjän Fani Willisin sillä perusteella, että tällä oli aiemmin suhde toisen syyttäjän kanssa. Pyrkimys onnistui, ja demokraatteja edustava Willis ei saanut jatkaa tapauksen parissa. Tämä silotti entisestään tietä syytteiden hylkäämiselle.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén uskoi vuosi sitten, että tapaus hyllytettäisiin vähintään Trumpin toimikauden ajaksi. Mutta nyt se raukesi kokonaan.

– Ei olisi tarkoituksenmukaista maan hallitsemisen kannalta, että istuva presidentti joutuisi istumaan pitkiä aikoja syytetyn penkillä, Lindén kommentoi tuolloin STT:lle.

