Juuri nyt Avaa

Ukrainan mukaan maa ei voi järjestää vaaleja sotatilalain aikana ja samalla puolustaessaan aluettaan Venäjää vastaan.

Venäjä haluaa Putinin mukaan tulevaisuudessa kuitenkin päästä sopimukseen Ukrainan kanssa.

Putin sanoi Kirgisiassa lisäksi, että Ukrainan kanssa on järjetöntä allekirjoittaa toistaiseksi mitään asiakirjoja, koska Ukrainan johto on laiton.

Putin kommentoi Ukrainan sodan ympärillä käytyjä diplomaattisia rauhanponnisteluja lehdistötilaisuudessa Kirgisiassa, jossa hän on vierailulla.

Jos Ukraina vetäytyy alueilta, jotka Venäjä on ilmoittanut liittäneensä itseensä, Venäjä lopettaa taistelut, kertoo maan presidentti Vladimir Putin.

Putin: Jos Ukraina vetäytyy Venäjän liittämiltä alueilta, lopetamme taistelut

Putin: Jos Ukraina vetäytyy Venäjän liittämiltä alueilta, lopetamme taistelut

Ukraina: Neuvottelut jatkuvat

Volodymyr Zelenskyin kabinetin päällikkö Andrii Jermak sanoo, että Ukrainan ja Yhdysvaltojen viranomaiset jatkavat työtä Yhdysvaltojen tukeman rauhansuunnitelman parissa.

– On tärkeää olla menettämättä tehokkuutta ja työskennellä nopeasti, hän kommentoi Telegramissa.