Jos Ukraina vetäytyy alueilta, jotka Venäjä on ilmoittanut liittäneensä itseensä, Venäjä lopettaa taistelut, kertoo maan presidentti Vladimir Putin.
Vladimir Putinin mukaan Venäjä valtaa itseensä liittämänsä alueet sotatoimin, ellei Ukraina vetäydy.
Hyökkäyssodassaan Venäjä on kansainvälisen oikeuden vastaisesti väittänyt liittäneensä itseensä Ukrainan alueita. Venäjä hallitsee näitä alueita sotilaallisesti vain osittain.
Putin kommentoi Ukrainan sodan ympärillä käytyjä diplomaattisia rauhanponnisteluja lehdistötilaisuudessa Kirgisiassa, jossa hän on vierailulla.
Ukrainan johto on laiton
Putin sanoi Kirgisiassa lisäksi, että Ukrainan kanssa on järjetöntä allekirjoittaa toistaiseksi mitään asiakirjoja, koska Ukrainan johto on laiton.
Putinin mukaan Ukrainan johto menetti legitimiteettinsä, kun se kieltäytyi järjestämästä vaaleja presidentti Volodymyr Zelenskyin vaalikauden päätyttyä.
Venäjä haluaa Putinin mukaan tulevaisuudessa kuitenkin päästä sopimukseen Ukrainan kanssa.
Ukrainan mukaan maa ei voi järjestää vaaleja sotatilalain aikana ja samalla puolustaessaan aluettaan Venäjää vastaan.