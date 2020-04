Trump palasi koronaviruspresseihin synnyttämänsä kohun jälkeen – kielsi vastuunsa desinfiointiainetapausten kasvusta: "En voi kuvitella miksi"

Aiheeseen palattiin myös maanantaina toimittajien kysyessä presidentin vastuuta siitä, että lausunnon jälkeen joidenkin ihmisten on kerrottu väärinkäyttäneen desinfiointiaineita.

Trump tyrmäsi huolet marrasvaalien siirrosta

Trump sanoi kysyttäessä myös, että hän ei ole siirtämässä marraskuun alun presidentinvaaleja. Asiaa on spekuloitu erityisesti sen jälkeen, kun demokraattien nimitystä vaille varma presidenttiehdokas Joe Biden sanoi viime viikolla, että Trump saattaa yrittää siirtää vaaleja.

CNN:n mukaan presidentti ei yksin voi päättää vaalien siirtämisestä, vaan siihen tarvittaisiin kongressin hyväksyntä. Asia on joka tapauksessa huolestuttanut demokraattipuoluetta.

Yhdysvalloissa jo noin 56 000 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Luku on korkein maailmassa. Maailman koronavirustilannetta seuraavana Worldometer-tilastosivuston mukaan Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden kuollut virukseen 171 ihmistä. Suomessa vastaava suhdeluku oli tiistaiaamuna 35.