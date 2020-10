Presidentti Trump palasi kampanjoimaan – heitteli kasvomaskeja yleisöön: "He sanovat minun olevan immuuni"

Lehden mukaan Biden otti puheessaan tähtäimeensä sen, miten Trump on vähätellyt pandemian vakavuutta. Biden painotti omia koronasuunnitelmiaan ja vakuutti muun muassa, ettei aio politisoida koronarokotteen kehitystyötä.

"He sanovat minun olevan immuuni"

– Kävin sen läpi. Nyt he sanovat minun olevan immuuni, hän sanoi koronataistelustaan.

Tutkijat painottavat, että immuniteetin keston selvittäminen edellyttää lisätutkimuksia, samoin se, miksi toinen tartunta voi olla edellistä vakavampi. He huomauttavat, että uudelleen sairastuminen on tämän hetken tietojen valossa harvinaista.

Trumpin lääkäri: Presidentti ei ole tartuntariski

Conleyn mainitsema pikatesti on niin sanottu antigeenitesti. AFP:n mukaan antigeenitestit ovat kuitenkin vähemmän herkkiä kuin tavallisesti käytetyt PCR-testit. Conleyn mukaan pikatestien tulokset on vahvistettu muiden testien avulla.

Lääkärin mukaan testien perusteella voidaan sanoa, ettei Trump tartuta virusta. Arviossa on huomioitu Yhdysvaltain tautikeskuksen CDC:n kriteerit.

Hän arvioi uutiskanavalle, että kampanjoinnin jatkaminen on ongelmien kerjäämistä. Faucin mukaan nyt on erittäin huono aika järjestää kampanjatilaisuuksia, sillä monissa osavaltioissa on ongelmallinen tilanne ja positiiviset testitulokset ovat olleet kasvussa.