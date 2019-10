Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppaneuvotteluissa läpimurto – Trump hehkutti: "Tämä on rakkauden juhlaa"

Sopimuksen sisällöstä on toistaiseksi vähän tietoa. Vaikka sopimus täytyy vielä laatia, Trump toivoi, että voisi allekirjoittaa sen Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa marraskuun puolivälissä, kun molemmat presidentit ovat Apecin huippukokouksessa Chilessä.

Maataloustuotteiden ostoon reipas lisäys



– Kiinan kanssa oli paljon kitkaa. Nyt tämä on rakkauden juhlaa.

– Presidentti ei ole tehnyt siitä lopullista päätöstä, mutta sen tekemiseen on reilusti aikaa. Se kuuluu tietysti tähän prosessiin kiinalaisten kanssa, Lighthizer kertoi.

Kiina aloittanut kampanjan koripalloliiga NBA:ta vastaan



Viime vuonna alkanut kauppasota on kasannut mustia pilviä maailmantalouden taivaanrantaan samaan aikaan kun globaali talouskasvu on muutenkin näyttänyt hidastumisen merkkejä. Maailman kahden suurimman talousmahdin välisten kauppaneuvottelujen käänteitä on seurattu markkinoilla tarkasti.