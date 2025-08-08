Trump aikoo tavata Putinin myös ilman Zelenskyi-tapaamista

2:49imgNäin MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen arvioi tulevaa tapaamista.
Julkaistu 08.08.2025 05:05

MTV UUTISET – STT

Sekä Trump että Putin ovat sanoneet, että heidän tapaamisensa on mahdollinen lähiaikoina.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo aikovansa tavata Venäjän presidentti Vladimir Putinin, vaikka tämä ei tapaisikaan ensin Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä.

Trump kertoi asiasta myöhään torstai-iltana Suomen aikaa pitämässään tiedotustilaisuudessa. Trump sanoi myös tekevänsä kaikkensa tappamisen lopettamiseksi.

Aiemmin torstaina yhdysvaltalaismediat uutisoivat, että Valkoisen talon viranomaislähteiden mukaan Putinin ja Zelenskyin tapaaminen olisi edellytyksenä Trumpin ja Putinin tapaamiselle.

Sekä Trump että Putin ovat sanoneet, että heidän tapaamisensa on mahdollinen lähiaikoina. Kremlin mukaan tapaamista valmistellaan jo.

Yhdysvaltalaismedioiden mukaan Trump sanoi keskiviikkona ryhmäpuhelussaan Euroopan johtajien kanssa, että hänen ja Putinin tapaaminen voisi tapahtua ehkä jo ensi viikolla.

Uhkavaatimuksen takaraja tänään

Viime aikoina Trump on lisännyt painetta Venäjää kohtaan. Trump on uhannut Venäjää ja sen liittolaismaita pakotteilla, jos aselepoa ei saada aikaan. Trumpin uhkavaatimuksen takaraja on tänään perjantaina.

Kun Trumpilta kysyttiin torstai-iltana Suomen aikaa hänen mahdollisten pakotteiden asettamisen takarajasta, hän ei vastannut suoraan.

Trumpin mukaan asia on kiinni Putinista.

– Saamme nähdä, mitä hän sanoo, Trump sanoi.

Trump on yrittänyt alkukautensa aikana saada sotaa Ukrainassa loppumaan. Vaalikampanjansa aikana hän kehuskeli pystyvänsä lopettamaan sodan vuorokaudessa.

Donald TrumpVladimir PutinVolodymyr ZelenskyiYhdysvallatUkrainaVenäjä

