Älä käytä tätä kypärää: "Ei suojaa vakavalta aivovammalta"

Kyseessä on malli #2K16, M-koko. Tuotantopäivämäärä voi olla 10/2020, 12/2020 tai 06/2021.

Lisäksi kypärässä on "hiukan liian" jäykkä lippa, joka onnettomustilanteessa voi aiheuttaa vähäisen riskin niskan retkahtamiselle tai pään huonon asentoon ohjautumiselle.

Poista tuote käytöstä

Tukes toteaakin, että puutteista johtuen tuote ei täytä henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 eikä tuotetta koskevan -standardin EN 1384:2012, joita on täydennetty recommendation of use sheet 01.040:2014 vaatimuksilla, mukaisia vaatimuksia.