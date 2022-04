TPS:n elämänlanka on ohut – Jussi Ahokkaalla selvä suunnitelma kohti ryöstöä Tampereella: "Joukkue näytti jo sitkeytensä"

Puolustaja Elmeri Eronen viimeisteli tiistaina 1–0-pakkovoiton TPS:lle kolmannen erän loppupuolella, mutta matka mestariksi on kivinen. Liigahistoriassa yksikään joukkue ei ole noussut finaalisarjan 0–3-tappioasemasta mestariksi.

Ylipäätään pudotuspeleissä on nähty vain kerran nousu kolmen voiton takaa jatkoon, kun Blues nöyryytti KalPan puolivälierissä 2012 ja eteni välieriin 4–3.

"Peli tuskin muuttuu"

Tappara ja TPS ovat tarjoilleet tiukkoja ja vähämaalisia otteluja, kun runsaimmillaankin Tappara on voittanut vain 3–1. Käynnissä on vähämaalisin finaalisarja sitten vuoden 2005 Kärpät–Jokerit-vääntöjen. Tuolloin syntyi 13 maalia. Nyt kasassa on 11.