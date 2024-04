TPS-lupaus vaihtaa maisemaa SM-liigassa

Suomi on pelannut sekä 18- että 20-vuotiaiden MM-kisoissa ja saavuttanut TPS:ssä kaksi SM-hopeamitalia. Hänen uransa on kokenut myös vastoinkäymisiä keväällä 2023 ilmenneen syöpäsairauden takia.

– Suomi on leijonapolun läpikäynyt nuori puolustaja, jolla on kuitenkin jo yli 100 pelin kokemus Liigasta. Hänen luistelunsa on erinomaista, mikä antaa hyvät eväät avauspelaamiseen ja hyökkäysten tukemiseen, KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen summaa seuran tiedotteessa.