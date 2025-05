Tässä on Veli-Matti Savinaisen uusi seura – "Nähty yhtä sun toista"

Hyökkääjä Veli-Matti Savinainen jatkaa uraansa TPS:ssä.

Turkulaisseura kertoo tehneensä kaksivuotisen sopimuksen kuusinkertaisen Suomen mestarin Savinaisen, 39, kanssa.

Savinainen on aiemmin pelannut SM-liigaa Ässissä ja Tapparassa, jossa pelasi neljällä viime kaudella.

– Näen, että Tepsissä yritetään nyt rakentaa uutta nousua, ja on hienoa olla mukana, niin sanotusti, rakentamassa uutta tulemista. Täällä on laitettu paljon asioita uusiksi, ja itselläni on ollut koko ajan erittäin positiivinen kutina tästä hommasta – uskon, että tästä tulee tosi hyvä juttu, Savinainen sanoo TPS:n tiedotteessa.

– Uskon, että minulta odotetaan esimerkkiä ja jokapäiväistä työtä – haluan tuoda johtajuutta ja olla näyttämässä esimerkkiä sekä kaukalossa että sen ulkopuolella. Tässä on kuitenkin nähty yhtä sun toista uran varrella, niin ei aina käsi tärise vaikeissa tilanteissa.

Savinainen voitti Suomen mestaruuden Ässissä vuonna 2013. Tapparan paidassa hän juhli mestaruutta peräti viidesti vuosina 2016, 2017, 2022, 2023 ja 2024. Kaikkiaan hän on pelannut SM-liigassa 541 ottelua.

SM-liigan lisäksi Savinainen on pelannut KHL:ssä ja Ruotsin pääsarjassa SHL:ssä.

Maajoukkueessa Savinainen on voittanut maailmanmestaruuden vuonna 2019.

Urheilujohtaja Mika Suoraniemi sanoo Savinaisen tuovan joukkueeseen kokemusta, johtajuutta ja "esimerkillistä työmäärää ja sitoutumista".

– Hänet tunnetaan kovuudestaan, älykkäästä pelistään ja halustaan nousta esiin kovimmilla hetkillä. Savinainen on erinomainen maalinedustalla ja tärkeä osa erikoistilannepelaamista, tuoden voimaa sekä yli- että alivoimaan, Suoraniemi sanoo.

– Hän ei saavu vain pelaamaan, vaan rakentamaan joukkueen identiteettiä – juuri tällaisia pelaajia tarvitaan, kun halutaan menestyä yhdessä.