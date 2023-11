Kommentti: Kalle Rovanperän välivuosi hyvä asia MM-sarjalle

MM-sarjan kannalta päätös on hyvä asia. Tässä kohtaa moni nostaa kulmakarvansa ylös pohtien, miten niin on? Juuri kun ensi vuonna olisi ollut mitä herkullisin asetelma myös Hyundain puolelta, siellä kun ajohaalareissa esiintyy kaksi sarjan ehdotonta kärkikuljettajaa. Ja juuri kun olisimme kenties nähneet tulisen kaksintaistelun Ott Tänakin ja Kalle Rovanperän välillä.

Rovanperä on uutta sukupolvea. Hän ottaa rallin tosissaan, mutta ei vakavissaan. Siinä on vinha ero. Rovanperä sanoi toisen maailmanmestaruutensa jälkeen, ettei tiedä parempaa fiilistä kuin tehokkaan ralliauton kuljettamisen erilaisilla alustoilla. Tämän fiiliksen ulkopuolella on paljon muutakin. Hän nauttii myös vapaa-ajasta ja niin sanotusta normaalista elämästä. Vapaa-aikaan kuuluu esimerkiksi harrastus nimeltä drifting. Siinäkin saa hallita tehokasta autoa mielin määrin, mutta paineettomassa tilassa.