Jari-Matti Latvala teki paljastuksen Toyotan kuljettajajulkistuksesta

Tänakin mittaluokan siirtoja tuskin enää nähdään, vaikka kaikki on moottoriurheilumaailmassa tunnetusti toki mahdollista. Suomalaisittain yksi mielenkiintoisimmista asioista tulevina viikkoina on se, monellako Rally1-autolla Hyundai aikoo ensi kauteen lähteä. Tämä vaikuttaa suuresti siihen, miltä ensi kausi näyttää Esapekka Lapin ja Teemu Sunisen osalta.

Toyotalta tuskin on tarjolla täyden kauden sopimusta, mutta selvää on, että kun Hyundailla ajavat ensi kaudella sekä Tänak että Thierry Neuville , taistelu valmistajien mestaruudesta tulee olemaan tätä vuotta kovempaa ja Toyota joutuu miettimään, onko esimerkiksi Takamoto Katsuta riittävän nopea ja varma kuljettaja kolmanteen autoon.

Katsuta on ajanut Toyotalla vuodesta 2020, samoin kuin Kalle Rovanperä , Sébastien Ogier ja Elfyn Evans . Tallipäällikkö Jari-Matti Latvala on monesti sanonut, ettei tallilla hänen mielestään ole mitään tarvetta lähteä vaihtamaan keskenään hyvin toimeen tulevia kuljettajia toisiin.

– Totta kai se, että on hyvä tiimihenki, tarkoittaa myös sitä, että kuljettajien välinen henki on hyvä ja he tekevät yhdessä töitä tavoitteiden saavuttamiseksi, että tiimistä tulee mestari samalla, kun he ajavat itse omasta mestaruudesta. Sillä on iso merkitys, Latvala sanoi Keski-Euroopan MM-rallin yhteydessä MTV Urheilulle.