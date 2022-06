Toyota-pomo Jari-Matti Latvala povaa haasteita Kenian MM-ralliin – "Tämä on iso testi"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Jari-Matti Latvalan johtama Toyotan WRC-talli starttaa hyvistä asetelmista kauden kuudenteen osakilpailuun. Toyotalla on valmistajien MM-sarjassa 39 pisteen etumatka Hyundaihin, ja tiimin suomalaistähti Kalle Rovanperä johtaa kuljettajien MM-sarjaa peräti 55 pisteen erolla Hyundain Thierry Neuvilleen.

Vuosi sitten Sebastien Ogier ja Takamoto Katsuta toivat japanilaismerkille kaksoisvoiton Keniassa, vaikka Ogier oli pahimmillaan kahden ja puolen minuutin päässä kärjestä. Safari näytti tuolloin, miksi se on yksi MM-sarjan vaativimmista kilpailuista.

– Oli hienoa saada Safari-ralli takaisin MM-kalenteriin viime vuonna. Ralli on erilainen kuin aiemmin, mutta kilpailun henki on yhä sama: kyse on enemmän kestävyyskisasta kuin puhtaasta nopeudesta, tallipomo Latvala kertoo.