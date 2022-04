Ott Tänak kurjassa tilanteessa – kuinka virolaistähti hoitaa homman?

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

To: Shakedown kello 10.00 Pe: EK:t 1-8 kello 9.30-20.00 La: EK:t 9-16 kello 8.40-21.00 Su: EK:t 17-20 kello 8.15-15.30

Kun takana on kaksi osakilpailua, Tänak on peräti 41 pistettä MM-sarjaa johtavaa Kalle Rovanperää perässä. Tänakin tililtä löytyy viisi pistettä, jotka hän sai Ruotsin MM-rallin Power Stage -erikoiskokeen voitosta.

Kausi on vielä pitkä, sillä jäljellä on 11 osakilpailua. Isonkin eron voi kuroa umpeen, mutta Tänakilla ei ole enää hirveästi varaa keskeytyksiin.

– Ensimmäinen Kroatian ralli oli haastavampi kuin olimme odottaneet, koska siellä asvaltti on erilaista. Asvaltti näyttää hyvältä, mutta pito on hyvin alhainen. Tienpinnan vaihtelut ja teiden yleinen luonne tekevät ajamisesta haastavaa, kun mukana on paljon nyppyjä ja hyppyjä, joita ei yleensä ole näin paljon asvaltilla, Tänak ennakoi.