Jari-Matti Latvalan tiimillä harvinainen saldo tulevasta MM-rallista – "Kuskit voivat tehdä ison eron"

Kaksi ensimmäistä vuoden 2024 MM-rallia oli lipsahtanut Hyundain leiriin, joten ykköstila Keniassa tuli hyvään paikkaan. Keniassa Toyota on toki juhlinut monesti aiemminkin, mutta tallipomo Jari-Matti Latvala korostaa silti voiton merkitystä.

MM-kausi jatkuu tällä viikolla kauden neljännellä kilpailulla Kroatiassa. Kilpailu on ajettu osana MM-sarjaa nyt kolme kertaa ja joka kerta Toyota on juhlinut voittoa. Kaudella 2021 värikkäiden vaiheiden jälkeen Sebastien Ogier oli ykkönen, vuotta myöhemmin voittajaksi ajoi Kalle Rovanperä sekä viime kaudella Elfyn Evans .

– Olemme pärjänneet hyvin Kroatiassa aiemmin ja siinä mielessä on mukavaa mennä sinne takaisin. Jos on kuivaa, tiet voivat olla tosi nautinnollisia ajaa. Sää voi kuitenkin näytellä isoa roolia ja tehdä kisasta hyvin haastavan, Latvala summaa.

– Tiedämme, että automme on vahva asvaltilla, mutta kilpailijamme kehittyvät myös koko ajan.

Rovanperä ei tällä kertaa ole mukana Kroatian MM-rallissa, sillä puolustava mestari ajaa vain valikoituja kisoja tänä vuonna. Toyotalla on silti riveissään kaksi Kroatian osakilpailun voittajaa, kun Evans ja Ogier ovat riveissä. Kolmatta autoa käskyttää japanilainen Takamoto Katsuta .

– Tässä kisassa kuskit voivat tehdä ison eron, jos heillä on kova luotto vaihtuvissa pito-olosuhteissa. Siihen vaaditaan, että luottamus autoon on vahvalla tasolla, Latvala miettii.

– Meidän tavoitteemme on tarjota kuskeille sellainen auto, että heidän itseluottamuksensa on kunnossa. Toivottavasti sitä kautta me saamme viikonlopulta isoimman potin pisteitä.