Totuuspuolueen Jaana Kavonius kiistää pakoilleensa oikeutta – "Olen pakoillut vain prosessia" 1:47 Jaana Kavonius kiistää MTV Uutisten haastattelussa pakoilleensa oikeutta. Julkaistu 31.10.2025 15:29 Katariina Taleva katariina.taleva@mtv.fi Totuuspuolueen puheenjohtajaa syytetään kunnianloukkauksista ja vainoamisesta. Useista rikoksista syytetty totuuspuolueen puheenjohtaja Jaana Kavonius sanoo, ettei ole pakoillut viranomaisia, mutta kertoo kuitenkin haastattelussa, että on ollut käyttämättä pankkikorttia, jottei häntä löydettäisi. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus vapautti tänään perjantaina Kavoniuksen tutkintavankeudesta. Hän ehti olla tutkintavankeudessa noin kaksi viikkoa. Kavoniusta syytetään useista kunnianloukkauksista ja vainoamisista, mutta syytteitä käsitellään oikeudessa vasta ensi vuoden puolella. Syyttäjä perusteli vangitsemisen jatkamista jatkamis- ja karttamisvaaran perusteella, mutta käräjäoikeus päätyi vapauttamaan Kavoniuksen.





Kavonius vastasi median kysymyksiin oikeuden istunnon jälkeen.

Väittää olevansa poliittisen vainon kohde

Ennen Kavoniuksen vangitsemista, hän oli ollut poliisin tavoittamattomissa ja aiemmin vangittu poissaolevana.

– Minähän en ole vielä sillä lailla vapaa, että minun sananvapautta on rajoitettu, Kavonius sanoi MTV Uutisille sen jälkeen, kun oikeus oli vapauttanut hänet tutkintavankeudesta.

Hän sanoo, että vankilassa selviytyminen syyttömänä vaati "resilienssiä" ja kertoi olleensa nälkälakossa 10 päivää.

Kavonius sanoo, että aikoo osallistua ”totta kai” asian pääkäsittelyyn.

– Minä olen totuudenkertoja ja minut on vangittu Suomessa poliittisen vainon kohteena sen jälkeen, kun perustin Totuuspuolueen.

Hän kiistää kaikki rikossyytteet.

Kiistää pakoilun, muttei käyttänyt pankkikorttia "ettei löydettäisi"

Kavonius oli etsintäkuulutettuna, koska häntä ei tavoitettu vastaamaan syytteisiin. Kavonius kiistää, että olisi pakoillut oikeutta aiemmin.

– Minä en ole pakoillut oikeutta vaan olen vastannut koko tämän niin sanotun pakoilun ajan kaikkiin esitutkintakysymyksiin. En ole pakoillut rikosvastuuta, olen pelannut lisäaikaa, jotta olen saanut näkyviin todistusmateriaalin. Olen elänyt ilman pankkikorttia, ilman mahdollisuutta käyttää verkkopankkia, Kavonius kertoo.

Minkä takia elitte ilman pankkikorttia?

– No sen tunnistautumisen estämisen vuoksi, että minua ei löydetä. Minulla ei ollut puhelinta, vaan minulla on omat yhteydet, millä olen pystynyt hoitamaan ja siltikin olen elänyt tämän pakoni aikana 15 eri valtiossa, Kavonius kertoo.

Eli toisin sanoen te olette pakoillut?

– Minä olen pakoillut vain sitä prosessia, mikä koskee lavastuksia. Meidän vaatimus on ollut, että todistetaan, käsitellään ja puutuva esitutkinta toteutetaan ja silloin tulen lailliseen prosessiin.

Kavonius kertoo, että aikoo ottaa yhteyttä ystäviinsä vapautumisen jälkeen.

– Otan yhteyttä tietenkin minun ystäviini ja sitten minä jatkan totuuden kertomista. Se on minun elämäntehtäväni.