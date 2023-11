Käräjäoikeus ei suostunut Kivimäen vaatimuksiin – pysyy vangittuna

Myös viime viikolla käräjäoikeus hylkäsi Kivimäen vaatimuksen. Oikeuden mukaan ei ole todennäköistä, että Kivimäki noudattaisi tehostetun matkustuskiellon vaatimuksia. Oikeus on myös katsonut, ettei kielto olisi riittävän tehokas pakkokeino estämään Kivimäkeä pakenemasta, jos hän päättäisi niin tehdä.

Kivimäen puolustus on esittänyt, että oikeudenkäynnin alettua karttamisvaaraa ei enää olisi. Puolustus on vedonnut myös siihen, että Kivimäki on ollut tutkintavankeudessa jo yli kahdeksan kuukautta ja että vankeus vaikeuttaa puolustuksen valmistautumista istuntoihin.