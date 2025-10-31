Totuuspuoleen puheenjohtajaa syytetään useista rikoksista.
Jaana Kavoniusta syytetään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa useista rikoksista.
Totuuspuolueen puheenjohtaja vangittiin muutama viikko sitten 33 rikoksesta. Syytetyt rikokset ovat tapahtuneet Lohjalla vuosina 2021–2023.
Rikokset ovat törkeitä kunnianloukkauksia ja vainoamisia. Joidenkin syytettyjen rikosten tekoajat ovat jopa vuosia.
Jaana Kavonius kuvattiin useasti koronaviruspandemian aikana pukeutuneena Tähtien sota-elokuvista tutuksi Prinsessa Leiaksi.Jaakko Stenroos/All Over Press
Kavonius vangittiin jo aiemmin poissaolevana osasta rikoksista, sillä häntä ei tavoitettu. Vuonna 2024 Kavonius kertoi tiedotteessa olevan vainon kohteena ja hakevansa turvapaikkaa Slovakiasta.
Kavonius otetiin kiinni ja hänet vangittiin Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa 17.10.
Kavonius oli vangitsemisoikeudenkäynnissä mukana etäyhteydellä. Hän vaati käsittelyn julkisuutta, sillä hänen mukaansa koko asia perustuu siihen, että viranomaiset salailevat asioita.
Hän kiisti syytteet ja sen, että olisi pakoillut viranomaisia.
MTV seuraa paikan päällä kello 9 alkavaa oikeudenkäyntiä Espoossa. Tätä juttua päivitetään oikeudenkäynnin edetessä.