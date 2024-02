Aleksanteri Kivimäki on kateissa ja etsintäkuulutettu – määrättiin vangittavaksi perjantaina

Helsingin hovioikeus on määrännyt Vastaamo-syytetty Aleksanteri Kivimäen uudelleen vangittavaksi. Syyttäjän mukaan Kivimäkeä ei ole tavoitettu hovioikeuden perjantaisen vangitsemispäätöksen jälkeen. Kivimäki on etsintäkuulutettu.

– Meillä on tieto tältä aamulta, että Kivimäkeä ei ole tavoitettu. Hovioikeuden päätös tuli perjantaina iltapäivällä, jolloin se annettiin tiedoksi myös Kivimäelle. Käsitykseni mukaan hänet on yritetty tavoittaa, mutta häntä ei ole toistaiseksi tavoitettu. On nyt poliisin asia toimeenpanna täytäntöön tämä vangitseminen, aluesyyttäjä Pasi Vainio kertoo MTV Uutisille.