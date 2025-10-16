Kavoniusta epäillään kunnianloukkauksista ja vainoamisista.
Totuuspuolueen puheenjohtaja Jaana Kavoniusta vaaditaan vangittavaksi.
Vangitsemisoikeudenkäynti on määrä järjestää Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa perjantaina.
Kavoniusta vaaditaan vangittavaksi pääsääntöisesti Lohjalla vuosina 2021–2023 tapahtuneiksi epäillyistä vainoamisista, kunnianloukkauksista ja törkeistä kunnianloukkauksista. Epäillyt rikokset ovat samoja, joista Kavonius määrättiin poissaolevana vangittavaksi vuonna 2024.
Kavonius on vältellyt virkavaltaa pidemmän aikaan ja kertonut muun muassa hakeneensa turvapaikkaa muista Euroopan maista. Hänet kuitenkin otettiin kiinni Suomesta.
Iltalehden mukaan Kavonius oli tavattu Lohjalta asuntonsa lähistöltä. Lehden mukaan sivulliset estivät Kavoniusta poistumasta paikalta ennen poliisien saapumista.
Kavoniuksen johtama Totuuspuolue on ollut puoluerekisterissä keväästä 2023.