Liverpool joutuu maksamaan miljoonia tehtyään sopimuksen Chelsean entisen akatemiapelaajan Rio Ngumohan kanssa.

Ngumoha lähti Chelsean akatemiasta ja siirtyi riveihin syyskuussa 2024 Liverpoolin, jonka kanssa hän solmi vuotta myöhemmin ensimmäisen ammattilaissopimuksensa.

Hänestä tuli heti tammikuussa 2025 Liverpoolin ennätysmies, kun hän pääsi punapaitojen avauskokoonpanoon Englannin cupin ottelussa. Ikää hänellä oli silloin 16 vuotta ja 165 päivää.

Nyt ammattilaisjalkapallon kompensaatiokomitea on päättänyt, että Liverpoolin on maksettava Ngumohasta 3,2 miljoonaa euroa kasvattajarahaa Chelsealle. Summa voi vielä nousta eri pykälien täyttyessä. Asiasta kertoo BBC.

Chelsean on myös saatava 20 prosenttia tuotosta, jos Liverpool myy Ngumohan.

17-vuotias on pelannut Liverpoolissa yhteensä 13 ottelua Arne Slotin alaisuudessa. Hän teki myös 100. minuutin dramaattisen voittomaalin Newcastlea vastaan elokuussa Valioliiga-debyytissään. Hänestä tuli tuolloin Liverpoolin historian nuorin maalintekijä, kun ikää oli vain 16 vuotta ja 361 päivää.

Liverpool ei ole kertonut julkisuuteen Ngumohan sopimuksen pituutta.

Kirjoittaja on MTV:n urheilutoimituksen TET-harjoittelija.