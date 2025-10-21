Mercedeksen F1-pomo Toto Wolff uskoo Christian Hornerin palaavan varikolle jossain kohtaa. Entisen sparrauskaverin lähtö Red Bullilta oli Wolffin mukaan muistutus siitä, että suurimmatkin persoonat ovat F1:ssä vain yksi osa kokonaisuutta.

Horner sai heinäkuussa potkut Red Bullin tallipäällikön paikalta 20 vuoden ja kahdeksan kuljettajien sekä kuuden valmistajien maailmanmestaruuden jälkeen. Hänen paluullaan F1-ympyröihin on sittemmin spekuloitu kiivaasti.

Aston Martinin Andy Cowell vitsaili aiemmin, että Horner olisi ollut yhteydessä tiimipomoihin läpi varikkosuoran, mutta Wolffin mukaan ainakaan Mercedekselle tällaista yhteydenottoa ei ole tullut.

– On selvää, että kun hänen kaltaisensa ihminen lähtee, sitä ajattelee vain, että hän palaa kyllä takaisin.

– Mutta maailma liikkuu nopeasti eteenpäin. Oravanpyörä jatkaa pyörimistään. Uskon, että hän palaa kyllä takaisin, mutta koska ja missä? Sitä en tiedä.

Wolffin ja Hornerin toistuvat erimielisyydet heidän kuljettajiensa taistellessa maailmanmestaruudesta olivat yksi Netflixin Drive to Survive -sarjan kiehtovimmista tarinoista. Vaikka Wolff sanoo, ettei hän kaipaa näitä yhteenottoja, Hornerin lähtö on hänen mukaansa vienyt lajilta sen yhden suurimmista hahmoista.

– Ehkä hänestä kasvoi tiiminsä sisällä jo liiankin iso persoona. En väitä, että niin on käynyt, mutta mielestäni ihmisen on pystyttävä katsomaan itseään peilistä joka ilta ja sanomaan: "Olenko ollut tänään vähän idiootti?"