Max Verstappen vastasi fanin esittämään näkemykseen rujosti.
Wired julkaisi hiljattain videon, jossa F1:n nelinkertainen maailmanmestari Max Vestappen esittää näkemyksensä fanien internetissä esittämiin kysymyksiin.
Eräs kommentti ei kuitenkaan ollut kysymys, vaan F1-seuraajan esittämä näkemys. Hän kirjoitti, että sadekelin kisat ovat tylsiä, autot ovat hitaita, eikä kilvanajoa ole. Noiden kisojen ainoana viihteenä ovat kyseisen kirjoittajan mukaan kuljettajien virheet.
Sadekelin suorituksillaankin monesti urallaan häikäissyt Verstappen ei näkemystä allekirjoittanut lainkaan.
– Olet idiootti, Red Bull -tähti täräytti.
– Sadekelin kisat eivät ole tylsiä.
Verstappen sanoi seuraavaksi, etteivät autot ole hitaita ja sadekelin kisoissakin kilvoitellaan valtaosa ajasta.
– Kuljettajien virheet eivät ole lainkaan ainoa viihde. Olen siis erittäin voimakkaasti eri mieltä.