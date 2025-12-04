Eräs kommentti ei kuitenkaan ollut kysymys, vaan F1-seuraajan esittämä näkemys. Hän kirjoitti, että sadekelin kisat ovat tylsiä, autot ovat hitaita, eikä kilvanajoa ole. Noiden kisojen ainoana viihteenä ovat kyseisen kirjoittajan mukaan kuljettajien virheet.

Alankomaalainen tähdensi pitävänsä sekä sade- että kuivan kelin kisoista. Hän pyöritteli, että sekin merkitsee, missä kohtaa kisaa alkaa sataa.

– Ne voivat olla hyvin viihdyttäviä, hän tiivisti lopuksi sademittelöistä.

"En tule koskaan kertomaan"

Verstappenilta udeltiin muun muassa, mikä on hänen suurin heikkoutensa ja miten se vaikuttaa suorituksiin, jos vaikuttaa lainkaan.