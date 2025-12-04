Japanilaisvalmistaja Toyota vahvistaa siteitään F1-sarjaan liittymällä ensi kaudesta alkaen Haas-tallin nimisponsoriksi.
Vuonna 2009 viimeksi F1-sarjan jättänyt Toyota tekee paluuta lajiin solmittuaan vuonna 2024 yhteistyösopimuksen yhdysvaltalaisen Haasin kanssa.
Merkittävä edistysaskel oli yhtiön oman simulaattorin avaaminen Banburyn kehityskeskukseen Britanniassa.
Nyt yhtiö syventää yhteyksiään Haas-talliin tuomalla moottoriurheiluyksikkönsä Toyota Gazoo Racingin nimen tiimin viralliseen nimeen. Talli kisaa tulevalla kaudella nimellä TGR Haas F1 Team.
Toyotan paluu F1-sarjaan on suomalaisittain erityisen kiinnostava merkillä kaksi rallimestaruutta voittaneen Kalle Rovanperän takia. Rovanperä siirtyy ensi kaudella Japanin SuperFormula-sarjaan ja tavoittelee tulevaisuudessa tosissaan paikkaa F1:ssä.
Yhteistyöstä huolimatta Haas jatkaa edelleen Ferrarin moottoriasiakkaana.