F1-sarjan mestaruustaistelun keskelle joutunut Mercedes-kuljettaja Kimi Antonelli on saanut järkyttävän määrän tappouhkauksia ja muita epäasiallisia viestejä Qatarin GP:n tapahtumista.
Antonelli hävisi sunnuntain kisan viimeisellä kierroksella kamppailun nelossijasta MM-sarjaa johtavalle McLarenin Lando Norrisille ajauduttuaan radalla leveäksi. Tapaus auttoi Norrisia kahden MM-pisteen verran.
Viime hetken ohitus herätti spekulaatioita jopa Mercedeksen tahallisesta yrityksestä vaikuttaa mestaruustaisteluun Red Bullin Max Verstappenin vastaisesti.
Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff kiisti jyrkästi kaikki väitteet Norrisin päästämisestä tarkoituksella ohi.
19-vuotias Kimi Antonelli sai osakseen raivoisaa kritiikkiä Qatarin GP:n tapahtumista. Useiden medialähteiden mukaan Mercedes on raportoinut Kansainväliselle autoliitolle FIA:lle Antonellin saamista tappouhkauksista.
RacingNews365-sivusto kertoo, että Mercedeksen viestintätiimi on tehnyt ilmoituksen jopa 1 100 epäasiallisesta kommentista Antonellin sosiaalisen median tileiltä. Tiimin tileiltä epäilyttäviksi merkittiin 300 kommenttia lisää. Antonelli vaihtoi itse sometilinsä profiilikuvaksi mustan ruudun.