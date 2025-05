Lewis Hamilton sortui samaan kuin Kimi Räikkönen: "En muista Michael Schumacherin koskaan..."

Lewis Hamiltonin turhautuminen Ferrarin toimintaan Formula ykkösten Miamin GP:ssä puhuttaa. Seitsenkertaisen maailmanmestarin toimintaa käydään tarkasti läpi myös Sky Sportsin The F1 Show -ohjelman tuoreessa jaksossa.

Hamiltonilla meni kuppi nurin, kun Ferrari ei meinannut millään päästää häntä tallikaverinsa Charles Leclercin edelle tavoittelemaan kisassa kuudentena ollutta Mercedeksen Kimi Antonelliä. Ferrari-kuljettajat olivat liikkeellä erilaisilla rengasstrategioilla, ja Hamilton vaikutti olevan edellään kovemmilla renkailla ajanutta Leclerciä nopeampi.

Loppujen lopuksi vaihto kuitenkin tehtiin, mutta Hamiltonin rengasetu oli jo syöty eikä hän saanut enää Antonelliä kiinni. Niinpä Leclerc nostettiin takaisin Hamiltonin edelle, ja kaksikko ajoi maaliin sijoilla seitsemän ja kahdeksan.

Kisan jälkeen Hamilton korosti useaan otteeseen, ettei hänellä ole mitään Leclerciä tai Ferraria vastaan. Hän painotti turhautuneiden radioviestien johtuneen vain ja ainoastaan kyltymättömästä voitonhalusta ja siitä, että Ferrari ei hänen mielestään ollut toiminut kovin hyvin.

– En aio pyytää anteeksi sitä, että olen taistelija.

Vaikka Hamilton kertoi painottaneensa tallipäällikkö Fred Vasseurille, että olisi voinut sanoa radiossa jotain pahempaakin kuin nyt kuultiin, Sky Sportsin asiantuntija Martin Brundle on sitä mieltä, ettei kaikkea sanottua voi enää ottaa takaisin. Silti Brundlella riitti myös ymmärrystä Hamiltonille.

– Hän oli todella turhautunut oltuaan 23 kierrosta jumissa asiakas-Ferrarilla ajaneen Esteban Oconin takana. Haas on talli, jota pyöritetään 300 työntekijän voimin. Lewis ei odottanut tällaista tältä vuodelta. Hän ei ollut kovin hyvällä tuulella.

Toimittaja Ted Kravitz tarkasteli tilannetta vielä huomattavasti laajemmasta näkökulmasta.

– En muista Michael Schumacherin koskaan kritisoineen Ferraria.

Hamiltonin tavoin seitsemän MM-titteliä urallaan voittanut Schumacher ajoi Ferrarilla vuosina 1996–2006 ja voitti viisi MM-titteliä. Schumacher päinvastoin puolusti Ferraria tilanteessa kuin tilanteessa.

Vuoden 2013 Italian GP:n alla uransa jo lopettanut Schumacher kritisoi BBC:n haastattelussa Fernando Alonsoa, joka Ferrarilla ajaessaan kritisoi tallia.

– Jos on osa tallia, on osaltaan vastuussa tuloksissa. Tallin työntekijät paiskivat hommia niska limassa parhaan mahdollisen tuloksen eteen. Se vie aikaa joskus pitkäänkin, ja joskus sitä tulosta ei koskaan tule. Mutta tiimi on silti perheesi, ja se kaikki tehdään yhdessä. Voitot ja tappiot saavutetaan yhdessä, Schumacher sanoi.

Kravitz huomauttaa muidenkin maailmanmestareiden toimineen Ferrarilla eri tavalla kuin Schumacher.

– Sebastian Vettel ehdottomasti teki niin, ja niin teki Kimi Räikkönenkin, vaikka ihmiset eivät uskoneet hänen olevan tosissaan, mutta hän oli ehdottoman tosissaan. Historia tuntee monia Ferrari-kuljettajia, jotka ovat kritisoineet tallia, eikä se aina mennyt hyvin heidän kannaltaan.

Kolme skenaariota

Kravitzin mukaan Hamiltonin radioviestien taustalla voi vaikuttaa kolme erilaista skenaariota.

Ensimmäinen on se, että Hamiltonilla on tallissa kaikki hyvin ja siksi hän uskaltaa käydä tällaista keskustelua julkisesti.

Toinen on se, että Hamilton ei ole kovin tyytyväinen mutta haluaa auttaa tiimiä eteenpäin kisastrategioiden osalta.

Kolmas on se, että Hamilton ei enää välitä eikä ole tyytyväinen, vaan haluaa vain kritisoida.

– En kuitenkaan usko, että kyse on tästä.

Brundle pani Hamiltonin kommenteista merkille erityisesti kaksi sanaa.

– Man, you guys, Hamilton tokaisi kun ei saanut haluamaansa vastausta.

Brundlen mukaan tällainen "you guys" -puhe on ristiriidassa sen kanssa, että Hamilton on tunnettu "todellisena joukkuepelaajana".

– Se oli aika iskevästi sanottu. Kyse ei ollut enää meistä vaan teistä.

Kravitz uskoo tämän johtuneen siitä, että Ferrarilla Ravin Jainin johtama strategiaosasto on lokeroitu muita talleja selkeämmin erilleen kisainsinööreistä.

– Brian Bozzin (Leclercin kisainsinööri) ja Riccardo Adamin (Hamiltonin kisainsinööri) täytyy vain sopeutua. Heillä ei ole minkäänlaista päätösvaltaa strategiaan. Esimerkiksi McLarenilla (Lando Norrisin kisainsinööri) Will Joseph ja (Oscar Piastrin kisainsinööri) Tom Stallard keskustelevat enemmän ja ovat mukana päätöksenteossa.

– Hän (Hamilton) puhui "teistä strategiatyypeistä siellä bunkkerissanne, johon tiedonkulku kestää kymmenen minuuttia".