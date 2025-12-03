Formula ykkösiin ensi kaudeksi tuleva Cadillac-talli aikoo tehdä melkoisen näyttävän esittäytymisen yhdysvaltalaisyleisölle.
Autosport raportoi, että Valtteri Bottaksen edustama talli esittelee autonsa mainoksella amerikkalaisen urheilun jättitapahtuman Super Bowlin yhteydessä helmikuussa.
Super Bowl on amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan loppuottelu, joka kerää valtaisat katsojaluvut. Viime helmikuussa ottelua seurasi ennätysmäisesti keskimäärin 127,7 miljoonaa katsojaa tv- ja striimaus-alustoilla.
– Super Bowl on yksi niistä harvoista hetkistä amerikkalaisessa kulttuurissa, joina urheilu, viihde ja tarinan kerronta yhdistyvät. Me olemme ylpeitä amerikkalaisesta perinnöstämme. Tämä on vasta alkua, mutta siitä tulee hetki, josta olen äärimmäisen ylpeä, Cadillacin F1-pomo Dan Towriss hehkuttaa.
Halpaa lystiä ei mainostaminen Super Bowlin yhteydessä ole. Autosport mainitsee, että puolen minuutin mainospala maksaa noin kahdeksan miljoonaa dollaria.
Super Bowl pelataan Kalifornian Santa Clarassa paikallista aikaa 8. helmikuuta. F1-kausi puolestaan starttaa Australian Melbournessa 8. maaliskuuta, mutta tammikuussa ja helmikuussa nähdään jo testejä Barcelonassa ja Bahrainissa.