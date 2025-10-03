Red Bull -sopimuksensa purkamisen jälkeen uusiin F1-tehtäviin vapautunut Christian Horner on tietojen mukaan ollut aktiivinen tiimien suuntaan.
Horner siirrettiin heinäkuun alussa syrjään Red Bullin tallipäällikön paikalta. Hänen sopimuksensa purettiin virallisesti jättisummalla syyskuun lopussa.
Brittimediassa liikkui tietoja jopa 100 miljoonan punnan korvauksista, mutta BBC:n mukaan summa oli – jättimäinen sekin – 60 miljoonaa euroa.
Hornerin nimi yhdistettiin tällä viikolla yhdysvaltalaiseen Haas-talliin, mutta nykyisen tallipäällikön Ayao Komatsun mukaan Hornerin puolelta alkanut yhteydenpito ei ole toistaiseksi edennyt.
Lue myös: Paljastus: Christian Horner tunnusteli F1-pestiä – tallipomo tiukkana
Myöskään Aston Martin ei ole tällä hetkellä kiinnostunut palkkaamaan Horneria. Toimitusjohtaja ja tallipäällikkö Andy Cowell vahvistaa Hornerin olleen yhteydessä myös sinne.
– Näyttää siltä, että Christian soittelee nyt vähän jokaiselle talliomistajalle, Cowell tokaisi BBC:n mukaan.
Cowell kertoi tarkistaneensa tilanteen Aston Martinin omistajalta Lawrence Strollilta juuri ennen perjantain lehdistötilaisuutta Singaporen radalla.
– Voin sanoa selvästi, että meillä ei ole suunnitelmia Christianin mukaan tuomisesta operatiivisessa tai sijoittajan roolissa tulevaisuudessa, Cowell kommentoi.