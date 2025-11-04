Itä-Uudenmaan poliisi tutkii lokakuun lopussa Vantaalla tapahtunutta rikosta, jossa kaksi nuorta vietiin junalla metsään ryöstettäviksi.
Ryöstö sattui viikko sitten maanantaina noin kello 20.30 Vantaan Havukoskella.
Uhrina oli kaksi 16-vuotiasta poikaa, jotka kaksi epäiltyä komensi ryöstötarkoituksessa nousemaan pohjoisen suuntaan kulkevaan K-junaan.
Kaikki neljä poistuivat junasta Koivukylän asemalla, jossa epäillyt pakottivat uhrit lähtemään kanssaan vielä aseman vieressä sijaitsevaan metsään.
Metsässä epäillyt pakottivat uhrit teräaseella uhkaamalla luovuttamaan omaisuuttaan.
– Uhreilta oli tilanteessa anastettu puhelimet, pipot, kevytuntuvatakki, vyö ja kuulokkeet, rikoskomisario Sampsa Aukio listaa tiedotteessa.
– Teon yhteydessä epäillyt olivat vielä soittaneet toisen uhrin puhelimella tämän isälle ja vaatineet puhelimessa 1 000 euron korvausta keksitystä huumevelasta.
Vasta sen jälkeen uhrit olivat päässeet juosten pakenemaan paikalta.