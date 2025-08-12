14-vuotias ryöstettiin teräaseella Hyvinkäällä

AOP poliisi
Poliisi on ottanut kaikki kolme epäiltyä kiinni.All Over Press
Julkaistu 8 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Markus Friman

markus.friman@mtv.fi

Nuori joutui törkeän ryöstön kohteeksi heinäkuisena iltana, kun kolme miestä uhkasi häntä teräaseella ja pakotti luovuttamaan omaisuutensa.

Poliisi kertoo 14-vuotiaan nuoren joutuneen ryöstetyksi heinäkuun loppupuolella Hyvinkäällä. Tapausta tutkitaan törkeänä ryöstönä.

Tapauksen tutkinnanjohtaja ja rikoskomisario Sampsa Aukio kertoo tapahtumien saaneen alkunsa 18. heinäkuuta, kun nuori oli noussut junasta noin kello 22.30.

– Samanaikaisesti junasta poistui kolme nuorta miestä, jotka olivat nousseet kyytiin Keravalta. He käskivät nuoren läheiseen puistikkoon ja uhkasivat häntä teräaseella.

Nuorta oli käsketty riisumaan vaateensa ja antamaan puhelimensa sekä lompakkonsa, minkä jälkeen hän oli päässyt pois tilanteesta.

Hän käveli kotiin ja ilmoitti vanhemmilleen, jotka soittivat tapahtuneesta hätäkeskukseen. Varkaiden haltuun jäi uhrin puhelin, lompakko, vaatteita, kengät sekä lippis.

Poliisi pääsi epäiltyjen jäljille omien tutkimustulostensa perusteella. Kaikkien kiinnijääneiden epäiltyjen henkilöllisyydet ovat poliisin tiedossa.

Heidät on vangittu epäiltynä kuvailtuun tekoon ja suurin osa varastetusta omaisuudesta on saatu palautettua nuorelle.

Kolmikkoa epäillään törkeästä ryöstöstä ja yhtä heistä on myös kuultu uhkaamisesta. Teräaseen haltija oli uhannut uhria tappamisella, jos hän kertoo asiasta poliisille.

Lue myös: Irakilaisveljekset oikeudessa poliisivartijan tappouhkailusta ja silmille sylkemisestä – "Minä olen islamin valtion mies"

Lisää aiheesta:

Nuoret löivät ja potkivat alaikäistä poikaa – vaatekaupat muuttuivat törkeäksi ryöstöksiKolmea nuorta epäillään törkeästä ryöstön yrityksestä Vantaalla – huitoivat taksikuskia teräaseillaPoliisi epäilee poikakolmikkoa pahoinpitelystä ja ryöstöstä Espoossa – potkivat maassa makaavaa uhria päähänAlaikäiset ryöstelivät Espoossa ja Kirkkonummella – piponmyyntitilanne olikin ansaNeljän nuoren joukko ryösti ja uhkaili bussipysäkillä Vantaalla – toisessa tapauksessa uhria uhattiin aseella puistossaJoukkio pakotti miehen autoon aseella uhaten Helsingissä ja vei hakattavaksi ja ryöstettäväksi metsään, epäilee poliisi
RikosPoliisiHyvinkääKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Rikos