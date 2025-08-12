14-vuotias ryöstettiin teräaseella Hyvinkäällä

Nuori joutui törkeän ryöstön kohteeksi heinäkuisena iltana, kun kolme miestä uhkasi häntä teräaseella ja pakotti luovuttamaan omaisuutensa.

Poliisi kertoo 14-vuotiaan nuoren joutuneen ryöstetyksi heinäkuun loppupuolella Hyvinkäällä. Tapausta tutkitaan törkeänä ryöstönä.

Tapauksen tutkinnanjohtaja ja rikoskomisario Sampsa Aukio kertoo tapahtumien saaneen alkunsa 18. heinäkuuta, kun nuori oli noussut junasta noin kello 22.30.

– Samanaikaisesti junasta poistui kolme nuorta miestä, jotka olivat nousseet kyytiin Keravalta. He käskivät nuoren läheiseen puistikkoon ja uhkasivat häntä teräaseella.

Nuorta oli käsketty riisumaan vaateensa ja antamaan puhelimensa sekä lompakkonsa, minkä jälkeen hän oli päässyt pois tilanteesta.

Hän käveli kotiin ja ilmoitti vanhemmilleen, jotka soittivat tapahtuneesta hätäkeskukseen. Varkaiden haltuun jäi uhrin puhelin, lompakko, vaatteita, kengät sekä lippis.

Poliisi pääsi epäiltyjen jäljille omien tutkimustulostensa perusteella. Kaikkien kiinnijääneiden epäiltyjen henkilöllisyydet ovat poliisin tiedossa.

Heidät on vangittu epäiltynä kuvailtuun tekoon ja suurin osa varastetusta omaisuudesta on saatu palautettua nuorelle.

Kolmikkoa epäillään törkeästä ryöstöstä ja yhtä heistä on myös kuultu uhkaamisesta. Teräaseen haltija oli uhannut uhria tappamisella, jos hän kertoo asiasta poliisille.