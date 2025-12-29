New York Islandersin tähtipelaaja Matthew Barzal selvisi törkyteostaan sakoilla.
Kanadalaishyökkääjä tulistui viime yönä Columbus-ottelun tuoksinnassa. Hän kosti vastustajapelaaja Mason Marchmentin suorittaman kampituksen. Marchment kampitti huippulupaus Matthew Schaeferin.
Barzalin hermo petti. Hän huitaisi Marchmentia kovalla voimalla viikatemaisesti jaloille. Islanders-tähti sai ulosajokomennuksen.
NHL:n pelaajaturvallisuudesta vastaava osasto julkaisi Barzalin kurinpitotuomion maanantaina Suomen aikaa. Hyökkääjä selviää ilman pelikieltoa. Hän joutuu kuitenkin pulittamaan 5 000 dollarin sakon. Yli 9 miljoonaa dollaria tienaavalle Barzalille summa on melkoinen karkkiraha.
NHL:n kurinpito on melkoisen kitsas jakamaan pelikieltoja. Useimmiten panna korvataan sakkotuomiolla. Kuluvalla kaudella on jaettu kaksi yhden ottelun pelikieltoa, joista toinen pamautettiin Mikko Rantaselle.